Ярмоленка затролили за бездарний промах у грі з Челсі. ВІДЕО

У роздягальні Вест Гема потролили півзахисника команди українця Андрія Ярмоленка за епізод, що стався наприкінці матчу з Челсі, коли футболіст із забійної позиції вдарив повз воріт аристократів.

Цим перформансом від лондонської команди поділився Ярмоленко у своєму Instagram.

Бездарний промах молотобійці асоціювали з квадратною головою відомого персонажа з мемів.

Відеоогляд матчу доступний на нашому сайті.

Джерело - Instagram.

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