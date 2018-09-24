Ярмоленка затролили за бездарний промах у грі з Челсі. ВІДЕО

У роздягальні Вест Гема потролили півзахисника команди українця Андрія Ярмоленка за епізод, що стався наприкінці матчу з Челсі, коли футболіст із забійної позиції вдарив повз воріт аристократів.
Цим перформансом від лондонської команди поділився Ярмоленко у своєму Instagram.
Бездарний промах молотобійці асоціювали з квадратною головою відомого персонажа з мемів.
Відеоогляд матчу доступний на нашому сайті.
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Джерело - Instagram.
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