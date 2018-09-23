Арсенал не мав проблем з Евертоном у матчі АПЛ

У 6-му турі чемпіонату Англії Арсенал переміг на своєму полі Евертон.
На 56-й хвилині Арсенал вивів вперед Александр Ляказетт, який ефектно закрутив м’яч у дальню дев'ятку. За три хвилини перевагу лондонців збільшив П’єр-Ерік Обамеянг, гол якого викликав суперечки, через ймовірний офсайд.
Арсенал виграв 2:0, набрав 12 очок та вийшов на шосте місце. Евертон з 6 пунктами йде 12-м.
Чемпіонат Англії, АПЛ
6-й тур
23 вересня
Арсенал - Евертон 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 56 Ляказетт, 2:0 - 59 Обамеянг
Нагадаємо, у 9-му турі АПЛ Ярмоленко допоміг Вест Гему відібрати очки у Челсі.
За підсумками матчу із Челсі Ярмоленка визнали одним з найгірших гравців у складі Вест Гема.
Джерело - Чемпіон.