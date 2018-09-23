Мій профіль

Джошуа відправив Повєткіна у важкий нокаут та захистив титул WBA. ФОТО

Сьогодні 00:56 8391 7
Ярмоленко допоміг Вест Гему відібрати очки у Челсі
Сьогодні 17:21 623
Усик буде битися з Джошуа
Сьогодні 15:11 1261
Ярмоленко знову потрапив до основи Вест Гему. ФОТО
Сьогодні 14:52 578
Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію
Сьогодні 14:50 340
Цуренко програла росіянці в першому колі турніру в Китаї
Сьогодні 14:24 428
Українка пробилася до фіналу Чемпіонату Європи
Сьогодні 13:34 419
Як Джошуа здолав Повєткіна. ВІДЕО
Сьогодні 11:18 1822
Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію
Сьогодні 09:30 434
Українська команда пройшла у фінал ЧС
Сьогодні 08:30 1012
Блоги
Фото дня: Усик зустрівся поглядом з Джошуа
Фото дня: Усик зустрівся поглядом з Джошуа Phillip Hess
Сьогодні 19:04 1068 1
Диво-гол у Чемпіоншипі, який вразив усіх. ВІДЕО
Диво-гол у Чемпіоншипі, який вразив усіх. ВІДЕО Phillip Hess
Сьогодні 07:30 2319
Як у гравця Серії А вселився Мессі. ВІДЕО
Як у гравця Серії А вселився Мессі. ВІДЕО Phillip Hess
Вчора 20:03 1224
Роналду - 42: як бразилець показав зуби усьому європейському футболу. ВІДЕО
Роналду - 42: як бразилець показав зуби усьому європейському футболу. ВІДЕО Phillip Hess
Вчора 13:07 2558
Спартак продає банний набір, одразу після ганьби капітана в лазні. ФОТО
Спартак продає банний набір, одразу після ганьби капітана в лазні. ФОТО Phillip Hess
Вчора 08:30 2383
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21:34 Футбол Ворскла вирвала у Зорі перемогу в битві за 4 місце УПЛ 6
21:18 Бокс Усика нагородили діамантовим поясом WBO. ВІДЕО 160
20:52 Футбол Шахтар розгромив Чорноморець в УПЛ. ВІДЕО 196
20:36 Футбол Хацкевич: Давно хотів спробувати Вербича на позиції форварда 283 1
20:15 Футбол Як Динамо знущалося над Десною в УПЛ. ВІДЕО 289
19:57 Футбол Арсенал не мав проблем з Евертоном у матчі АПЛ 202
19:38 Футбол Барселона гратиме у формі в хорватському стилі. ФОТО 476
19:07 Футбол Шахтар розбив Чорноморець в УПЛ 336
19:04 Бокс Фото дня: Усик зустрівся поглядом з Джошуа 1068 1
18:54 Футбол Динамо розтрощило Десну та перервало безвиграшну серію 452
18:32 Футбол Як Вест Гем із Ярмоленком зіграв внічию з Челсі. ВІДЕО 386
18:15 Футбол Ярмоленка визнали одним з найгірших гравців матчу з Челсі. ФОТО 908
17:56 Футбол Суперник Динамо Ренн дав бій ПСЖ у чемпіонаті Франції 280
17:21 Футбол Ярмоленко допоміг Вест Гему відібрати очки у Челсі 623
17:09 Бокс Ломаченко привітав Джошуа з перемогою над Повєткіним. ВІДЕО 556
16:52 Футбол Президент Реалу жорстко розкритикував Ла Лігу 308
16:33 Футбол Гравці Арсеналу вмовляли Раванеллі не йти у відставку 347
15:47 Футбол Олександрія підпише екс-хавбека Шахтаря 465
15:31 Футбол Зозуля допоміг своїй команді виграти черговий матч Сегунди 593
15:11 Бокс Усик буде битися з Джошуа 1261
14:52 Футбол Ярмоленко знову потрапив до основи Вест Гему. ФОТО 578
14:50 Футбол Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію 340
14:24 Теніс Цуренко програла росіянці в першому колі турніру в Китаї 428
14:01 Футбол Англійський футболіст тричі став батьком за півтора місяця 734
13:34 Настільний теніс Українка пробилася до фіналу Чемпіонату Європи 419

Арсенал не мав проблем з Евертоном у матчі АПЛ

Сьогодні 19:57 202 0
Арсенал не мав проблем з Евертоном у матчі АПЛ

У 6-му турі чемпіонату Англії Арсенал переміг на своєму полі Евертон.

На 56-й хвилині Арсенал вивів вперед Александр Ляказетт, який ефектно закрутив м’яч у дальню дев'ятку. За три хвилини перевагу лондонців збільшив П’єр-Ерік Обамеянг, гол якого викликав суперечки, через ймовірний офсайд. 

Арсенал виграв 2:0, набрав 12 очок та вийшов на шосте місце. Евертон з 6 пунктами йде 12-м. 

Чемпіонат Англії, АПЛ

6-й тур 

23 вересня

Арсенал - Евертон 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 56 Ляказетт, 2:0 - 59 Обамеянг

Нагадаємо, у 9-му турі АПЛ Ярмоленко допоміг Вест Гему відібрати очки у Челсі

За підсумками матчу із Челсі Ярмоленка визнали одним з найгірших гравців у складі Вест Гема

Джерело - Чемпіон.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()