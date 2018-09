Голкіпер Шальке встановив неймовірний рекорд

Голкіпер Шальке, Ральф Фарман встановив неймовірне досягнення в Бундеслізі.

Про це повідомляє OptaFranz, у своєму Twitter.

У матчі проти Баварії він вийшов у старті 144-ий матч поспіль, що є абсолютним рекордом серед гравців, які ще не завершили кар'єру.

114 – Ralf Fährmann makes his 114th successive appearance in the starting eleven in Bundesliga games, the longest run amongst all current Bundesliga players. Continuity. @s04_en #S04FCB pic.twitter.com/q7pCgYDti1