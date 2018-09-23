Роналду буде тренуватися з Вальядолідом

Легендарний бразильський форвард Роналду буде тренуватися зі своїм клубом Вальядолідом.
Про це повідомляє football24.ua.
Новоспечений власник іспанського Вальядоліда Роналдо поділився найближчими планами своєї роботи у клубі.
"Я приїхав сюди не грати. Я не в формі для цього. Я почну тренуватися і приводити себе в форму. Таким чином, я зможу тренуватися з хлопцями і допомагати в питаннях техніки, звичайно, при згоді тренера.
Це буде дуже важливий рік для цього проекту, найважливіший. У нас не найкращі умови в світі, але мова йде про те, щоб вичавити максимум з того, що ми маємо", – цитує Роналдо видання Goal.
Нагадаємо, бразилець придбав 51% акцій клубу за 30 млн євро і став головою ради директорів іспанської команди.
Раніше Роналду виповнилося 42 роки.
Джерело - champion.com.ua.