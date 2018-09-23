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Роналду буде тренуватися з Вальядолідом

Сьогодні 12:20 228 0
Роналду буде тренуватися з Вальядолідом

Легендарний бразильський форвард Роналду буде тренуватися зі своїм клубом Вальядолідом.

Про це повідомляє football24.ua.

Новоспечений власник іспанського Вальядоліда Роналдо поділився найближчими планами своєї роботи у клубі.

"Я приїхав сюди не грати. Я не в формі для цього. Я почну тренуватися і приводити себе в форму. Таким чином, я зможу тренуватися з хлопцями і допомагати в питаннях техніки, звичайно, при згоді тренера.

Це буде дуже важливий рік для цього проекту, найважливіший. У нас не найкращі умови в світі, але мова йде про те, щоб вичавити максимум з того, що ми маємо", – цитує Роналдо видання Goal.

Нагадаємо, бразилець придбав 51% акцій клубу за 30 млн євро і став головою ради директорів іспанської команди.

Раніше Роналду виповнилося 42 роки.

Джерело - champion.com.ua.

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