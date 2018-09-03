Роналдо купив клуб Ла-Ліги. ФОТО

Легендарний екс-нападник збірної Бразилії та мадридського Реала Роналдо став власником і новим президентом іспанського Вальядоліда.
Про це повідомляє офіційний twitter команди.
Колишній форвард придбав 51 % акцій "біло-фіолетових".
"Футбол – моя пристрасть. Ми маємо все, щоб досягти наших цілей, прагнемо не просто залишитись у Прімері, але й більшого. Хочемо створити конкурентоздатну команду й бути максимально прозорими для наших уболівальників", – заявив Роналдо на спеціальній прес-конференції.
📸💜 @ronaldo ya presume de la blanquivioleta #RealValladolid pic.twitter.com/CVT5ePqQD4— Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) 3 вересня 2018 р.
Відзначимо, що Вальядолід у сезоні 2018/19 стартував із двох нічиїх і однієї поразки в Ла-Лізі.
Раніше вже повідомлялося, що Роналдо домовився про купівлю іспанського клубу.
Також, Роналдо потрапив до лікарні.
Джерело - twitter Real Valladolid.