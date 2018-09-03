Роналдо купив клуб Ла-Ліги. ФОТО

Легендарний екс-нападник збірної Бразилії та мадридського Реала Роналдо став власником і новим президентом іспанського Вальядоліда.

Про це повідомляє офіційний twitter команди.

Колишній форвард придбав 51 % акцій "біло-фіолетових".

"Футбол – моя пристрасть. Ми маємо все, щоб досягти наших цілей, прагнемо не просто залишитись у Прімері, але й більшого. Хочемо створити конкурентоздатну команду й бути максимально прозорими для наших уболівальників", – заявив Роналдо на спеціальній прес-конференції.

Відзначимо, що Вальядолід у сезоні 2018/19 стартував із двох нічиїх і однієї поразки в Ла-Лізі.

Раніше вже повідомлялося, що Роналдо домовився про купівлю іспанського клубу.

Також, Роналдо потрапив до лікарні.

Джерело - twitter Real Valladolid.