Тренер Динамо: Супряга ще не обжився у Динамо

Головний тренер молодіжної команди Динамо Юрій Мороз розповів, що Владислав Супряга ще не адаптувався у київському клубі.
Про це повідомляє football-ukraine.com.
Після гри команди Динамо U-21 проти Десни спеціаліст зазначив, що Супрязі ще слід освоїтись в новому колективі.
"Це кваліфікований гравець, але йому ще потрібно трохи обжитися в динамівському колективі. У нього було два прекрасні моменти, просто він їх не реалізував. У нього є всі задатки, щоб стати хорошим футболістом.", - сказав Мороз.
Додамо, Динамо U-21 розтрощило Десну з рахунком 7:0.
Нагадаємо, гол Супряги приніс перемогу юнацькій збірній України на міжнародному турнірі.
Також, Динамо не заплатило за перехід Супряги.
Джерело - champion.com.ua.