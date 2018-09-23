Тренер Динамо: Супряга ще не обжився у Динамо

Головний тренер молодіжної команди Динамо Юрій Мороз розповів, що Владислав Супряга ще не адаптувався у київському клубі.

Про це повідомляє football-ukraine.com.

Після гри команди Динамо U-21 проти Десни спеціаліст зазначив, що Супрязі ще слід освоїтись в новому колективі.

"Це кваліфікований гравець, але йому ще потрібно трохи обжитися в динамівському колективі. У нього було два прекрасні моменти, просто він їх не реалізував. У нього є всі задатки, щоб стати хорошим футболістом.", - сказав Мороз.