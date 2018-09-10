Гол Супряги приніс перемогу юнацькій збірній України на міжнародному турнірі

Юнацька збірна України завершила міжнародний турнір у Латвії. У третьому турі змагань точні удари Владислава Супряги та Михайла Мудрика принесли синьо-жовтим закономірну перемогу над господарями — 2:0.

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Маючи в активі три перемоги, команда Сергія Попова виграла ці змагання, причому не пропустивши жодного м'яча.

Кубок Федерації футболу Латвії

6 - 10 вересня

Україна (U-19) — Фарерські острови (U-19) — 3:0

Україна (U-19) — Македонія (U-19) — 2:0 (1:0)

Україна (U-19) — Латвія (U-19) — 2:0 (1:0)

У жовтні цього року юнацька збірна України U-19 гратиме у кваліфікаційному раунді Євро-2019. Команда Сергія Попова потрапила до групи 8, де компанію їй склали Албанія, Словаччина та Норвегія. До еліт-раунду вийдуть дві кращі збірні групи. Матчі другої стадії змагань проходитимуть навесні наступного року, а фінальна частина Євро відбудеться в липні 2019-го у Вірменії.

Нагадаємо, збірна України перемогла Словаччину.

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Джерело - ФФУ.