Ліверпуль встановив неймовірний клубний рекорд

Ліверпуль переміг Саутгемптон в АПЛ та вперше у історії виграв на старті сезону сім матчів поспіль.

У 6-му турі чемпіонату Англії Ліверпуль переграв на своєму полі Саутгемптон з рахунком 3:0. Для команди Юргена Клоппа ця перемога стала сьомою поспіль у нинішньому сезоні. Шість перемог ліверпульці здобули у АПЛ, ще одну - у Лізі чемпіонів.

Раніше за 126-річну історію, Ліверпулю ніколи не вдавалося виграти на старті сезону сім разів поспіль.

У іншому матчі 6-го туру АПЛ гол Фреда не допоміг Манчестер Юнайтед перемогти Вулвергемптон.

Нагадаємо, Ліверпуль у 1-му турі Ліги чемпіонів здобув яскраву перемогу над ПСЖ.

Джерело - Чемпіон.