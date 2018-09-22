Маріуполь — Олександрія: стартові склади команд

Сьогодні, 22 вересня, стартує дев'ятий тур Української Прем'єр-ліги.
Відкриється він матчем Маріуполь — Олександрія. Гра розпочнеться о 14 годині.
До вашої уваги стартові склади команд.
Чемпіонат України, УПЛ
9 тур
22 вересня
Маріуполь — Олександрія
Маріуполь: Гальчук, Тищенко, Яворський, Биков, Демірі, Федорчук, Ігнатенко, Мишньов, Зубков, Чурко, Фомін.
Олександрія: Паньків, Микицей, Бондаренко, Ковалець, Пономар, Цуріков, Полярус, Запорожан, Шендрік, Банада, Задерака.
Нагадаємо, Маріуполь у попередньому турі переграв Олімпік.
А Олександрія програла Шахтарю.
Джерело - Чемпіон.