Динамо - Астана: після першого тайму кияни виграють в стартовому турі Ліги Європи. ВІДЕО

Київське Динамо приймає Астану в матчі 1-го туру групового етапу Ліги Європи 2018/19.

Кияни дуже активно розпочали гру. Стартовий натиск команди Хацкевича приніс свої плоди на 11-й хвилині, коли Динамо вдалась розкішна комбінація. Циганков розіграв ефектну стіночку з Буяльським та метрів з 20-ти поклав м'яч у дальній від Ерича кут.

Швидкий гол, схоже, трохи розслабив киян, які створили собі неприємності на рівному місці. Гармаш дуже необачно віддав передачу назад, Томасов перехопив м'яч та вибіг на побачення з Бойком, але Бурда вчасно вибив сферу на кутовий. Однак вже після стандарту казахи таки зрівняли рахунок. Після розіграшу кутового м'яч від рук Бойка потрапив до Кабананги, а той виконав класну передачу на Анічіча, який головою ефектно зрівняв рахунок.

А вже на компенсованих до першого тайму хвилинах Гармаш скористався помилкою воротаря суперника і знову вивів киян вперед.

Після першого тайму 2:1.

Нагадаємо, Чемпіон веде текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Джерело - Чемпіон.