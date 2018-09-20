Циганик не вірить у Ворсклу в матчі з Арсеналом

Відомий телеведучий Ігор Циганик не вірить у те, що Ворскла дасть бій Арсеналу у Лондоні.

Його слова наводить сайт Рейтинг букмекерів.

"Знаєте, у Ворскли дуже великі проблеми. Чесно кажучи, мені цікавіше, в якому психологічному стані полтавці прилетять у Лондон і підійдуть до гри. Перед футболістам існують фінансові заборгованості та багато нюансів.

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Грати проти Арсеналу потрібно лише з думками про футбол. Однак, коли на твоїй роботі великі борги, важко зосередитися на справі. Хоча в пресі й повідомляють, що до гри в Англії частину грошей видадуть", — каже Циганик.

На думку ведучого, Арсенал заб'є понад два м'ячі, а Ворскла не зможе забити.

Нагадаємо, Ворскла облаштує для вболівальників фан-зону.

А в Лондон Ворскла полетіла з полтавськими чиновниками.

Джерело - Рейтинг букмекерів.