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Україна піднялася на шість позицій у рейтингу УЄФА

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Україна піднялася на шість позицій у рейтингу УЄФА

В оновленому рейтингу ФІФА збірна України зуміла покращити свої позиції.

Жовто-сині завдяки перемогам в Лізі націй над Чехією і Словаччиною піднялася відразу на 6 місць (з 35-го на 29-е), ставши найкращою збірною за цим показником у вересні.

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Вперше у рейтингу лідерське місце ділять відразу дві збірні: Бельгія піднялася на одну сходинку і наздогнала Францію, маючи з нею однакову кількість очок.

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Найгірший прогрес за останній місяць продемонстрували збірні Словенії (61-е місце) і Гани (51-е), що втратили відразу 6 позицій.

Рейтинг УЄФА

1. (2) Бельгія

1. Франція

3. Бпразилія

4. Хорватія

5. Уругвай

6. Англія

7. Португалія

8. Швейцарія

9. Іспанія

10. Данія

....

29. (35) Україна

Нагадаємо, Шевченко та Ярмоленко відвідають матч Ворскли у Англії.

Джерело - Чемпіон.

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