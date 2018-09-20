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Рамос встановив рекорд Ліги чемпіонів

Сьогодні 12:56 670 0
Рамос встановив рекорд Ліги чемпіонів

Капітан мадридського Реала Серхіо Рамос встановив новий рекорд Ліги чемпіонів за кількістю зароблених жовтих карток.

Про це повідомляє Xsport.

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У матчі проти Роми 32-річний іспанець отримав 37-ту жовту картку за весь час виступів у турнірі. Таким чином, він перевершив досягнення колишнього півзахисника Манчестер Юнайтед Пола Скоулза, в пасиві якого — 36 гірчичників.

Нагадаємо, першу червону картку за весь час виступів у турнірі заробив Кріштіану Роналду.

Втім вилучення Роналду не завадило перемозі Ювентуса.

Джерело - Xsport.

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