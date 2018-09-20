Як Ювентус у меншості Валенсію переграв. ВІДЕО

У матчі першого туру групового етапу Ліги чемпіонів Валенсія на власному полі приймала Ювентус.

У середині першого тайму вилучення заробив Кріштіану Роналду, тому італійцям довелося догравати у меншості. Та навіть без провідного гравця туринці змогли переграти суперника. Наприкінці першого тайму та на початку другого з 11-метрової позначки відзначився П'янич.

До вашої уваги відеоогляд гри.

Нагадаємо, Шахтар здобув нічию у матчі з Гоффенгаймом.

А полтавська Ворскла взяла з собою до Лондона місцевих чиновників.

Джерело - Чемпіон.