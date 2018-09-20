Сачко: Хотіли потрапити в Лігу Європи, а потрапили в Лігу чемпіонів

Головний тренер Ворскли Василь Сачко розповів про амбіції перед матчем з Арсеналом.

Його слова наводить офіційний сайт Ворскли.

"У мене була доволі скромна кар’єра гравця. В Лондоні на жодному зі стадіонів не грав. Ми з Володимиром Чеснаковим раніше в одній команді грали проти Бенфіки, Копенгагена, Ганновера та інших. Проте Арсенал - це клуб із такими багатими традиціями, про які слухати та розповідати можна годинами.

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Ми дуже прагнули потрапити до групового етапу Ліги Європи, а ми потрапили до групового етапу Ліги Чемпіонів. Будемо налаштовувати наших хлопців завтра показати достойний футбол, і поборотися за достойний результат, як би це дивно для когось не звучало", — сказав Сачко.

Нагадаємо, Ворскла в Лондоні зіграє проти Арсеналу 20 вересня о 21:55 за Києвом.

У Полтаві з нагоди матчу діятиме фан-зона.

Полтавцям у Лондоні не допоможуть троє гравців.

Джерело - Ворскла.