Бутко: У першому таймі багато помилялися

Захисник Шахтаря Богдан Бутко розповів про гру з Гоффенгаймом та про те як Шахтар бився до останнього.

Його слова наводить офіційний сайт гірників.

"Хотілося виграти – зрештою домашній матч. У першому таймі було багато помилок, давали суперникові простір, виникало чимало моментів та кутових біля наших воріт. Ми добре готувалися до Гоффенгайма, знали, що це команда дуже висока, але програли багато боротьби й не завжди вчасно сідали в оборону.

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Натомість другу половину провели вже краще. Тренер вказав на помилки, і все змінилося – почали демонструвати свій футбол. Добре, що забили та зрівняли, наприкінці могли ще відзначитись. Ми до останнього билися за перемогу, проте не вдалось виграти. Для суперника ж нічия, гадаю, стала непоганим результатом, адже це їхній дебют у Лізі чемпіонів", — підсумував Бутко.

Нагадаємо, Шахтар виборов нічийний результат у грі з Гоффенгаймом.

Натомість Ворскла взяла з собою в Лондон міцевих політиків.

Джерело - Шахтар.