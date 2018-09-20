Болбат: наприкінці матчу могли вирвати перемогу

Після гри з Гоффенгаймом півзахисник донеччан Сергій Болбат розповів що не вдалося його команді, щоб здолати суперника.

Його цитує офіційний сайт гірників.

"Розчаровані, що не взяли три очки. Хотілося виграти – це головне не лише для мене, а й для всіх у команді. Вихід у стартовому складі не став для мене несподіванкою, знав заздалегідь. Готувалися з партнерами, відпрацьовували певні моменти", — розповів Болбат

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Футболіст розповів, що перед виходом на матч не хвилювався, а думав лише про те як забивати і перемагати.

"Перший тайм нам давався важко, а вже в другому, коли суперник сів назад або дозволяв нам здійснювати гострі контратаки, ми створили кілька нагод. Навіть наприкінці могли вирвати перемогу, коли Марлос бив та влучив у захисника.

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Завдяки чому змінили ситуацію? Гадаю, так складалося, що Гоффенгайм хотів утримати рахунок, почав сушити гру, тягнути час, усіма силами оборонявся, а нам це лише на користь – заходились атакувати й забили. Єдине розчарування, повторюся, що не перемогли", — резюмував Болбат.

Нагадаємо, Шахтар вирвав нічию у Гоффенгайма.

Джерело - Шахтар.