Болбат: наприкінці матчу могли вирвати перемогу

Після гри з Гоффенгаймом півзахисник донеччан Сергій Болбат розповів що не вдалося його команді, щоб здолати суперника.
Його цитує офіційний сайт гірників.
"Розчаровані, що не взяли три очки. Хотілося виграти – це головне не лише для мене, а й для всіх у команді. Вихід у стартовому складі не став для мене несподіванкою, знав заздалегідь. Готувалися з партнерами, відпрацьовували певні моменти", — розповів Болбат
Читайте також: Як Шахтар пручався у грі з Гоффенгаймом. ВІДЕО
Футболіст розповів, що перед виходом на матч не хвилювався, а думав лише про те як забивати і перемагати.
"Перший тайм нам давався важко, а вже в другому, коли суперник сів назад або дозволяв нам здійснювати гострі контратаки, ми створили кілька нагод. Навіть наприкінці могли вирвати перемогу, коли Марлос бив та влучив у захисника.
Читайте також: Ворскла взяла у Лондон місцевих чиновників, які не знають нічого про клуб.
Завдяки чому змінили ситуацію? Гадаю, так складалося, що Гоффенгайм хотів утримати рахунок, почав сушити гру, тягнути час, усіма силами оборонявся, а нам це лише на користь – заходились атакувати й забили. Єдине розчарування, повторюся, що не перемогли", — резюмував Болбат.
Нагадаємо, Шахтар вирвав нічию у Гоффенгайма.
Джерело - Шахтар.