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Мансіті без Зінченка програв Ліону. ВІДЕО

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Мансіті без Зінченка програв Ліону. ВІДЕО

Англійський Манчестер Сіті в стартовому турі групового турніру Ліги чемпіонів на своєму полі програв французькому Ліону з рахунком 1:2.

Обидва м'ячі містяни пропустили в першому таймі, у відповідь змогли забити лише раз у другому. Окрім цього український легіонер англійського клубу Олександр Зінченко не потрапив навіть до заявки.

Таким чином, після першого туру в групі F, з трьома очками лідирує Ліон. У Шахтаря і Гоффенгайма, які зіграли внічию, по одному балу, у Манчестер Сіті - 0 балів.

Нагадаємо, Майкон дебютував за Шахтар у Лізі чемпіонів.

Джерело - Чемпіон.

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