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Шахтар — Гоффенгайм: стартові склади команд

Сьогодні 19:08 6215 0
Шахтар — Гоффенгайм: стартові склади команд

Менше, ніж за годину Шахтар зіграє у першому матчі групового раунду Ліги чемпіонів

У першому матчі групового раунду Ліги чемпіонів гірники зіграють проти німецького Гоффенгайму.

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До вашої уваги стартові склади команд

Ліга Європи УЄФА

Груповий етап

Перший тур

19 вересня

Шахтар — Гоффенгайм

Шахтар: П'ятов, Бутко, Хочолава, Ракицький, Ісмаїлі, Степаненко, Алан Патрік, Марлос, Тайсон, Болбат, Мораес.

Гоффенгайм: Бауманн, Кадерабек, Нортвейт, Грілліч, Біттенкурт, Скулз, Фогт, Крамарич, Салаї, Жоелінтон, Пош.

Нагадаємо, за текстовою трансляцією матчу можна спостерігати на нашому сайті.

Джерело - Чемпіон.

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