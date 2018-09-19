Шахтар — Гоффенгайм: стартові склади команд

Менше, ніж за годину Шахтар зіграє у першому матчі групового раунду Ліги чемпіонів
У першому матчі групового раунду Ліги чемпіонів гірники зіграють проти німецького Гоффенгайму.
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До вашої уваги стартові склади команд
Ліга Європи УЄФА
Груповий етап
Перший тур
19 вересня
Шахтар — Гоффенгайм
Шахтар: П'ятов, Бутко, Хочолава, Ракицький, Ісмаїлі, Степаненко, Алан Патрік, Марлос, Тайсон, Болбат, Мораес.
Гоффенгайм: Бауманн, Кадерабек, Нортвейт, Грілліч, Біттенкурт, Скулз, Фогт, Крамарич, Салаї, Жоелінтон, Пош.
Нагадаємо, за текстовою трансляцією матчу можна спостерігати на нашому сайті.
Джерело - Чемпіон.