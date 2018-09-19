Шахтар-Гоффенгайм: команди визначилися з формою на матч. ФОТО

Сьогодні на ОСК Металлист відбудеться матч Ліги Чемпіонів Шахтар - Гоффенгайм. Команди визначилися з формою на поєдинок.

Про це повідомляє офіційний сайт Шахтаря.

Відбулась передматчева нарада офіційних осіб матчу, на якій була визначена форма, граючих команд.

Господарі зіграють у традиційних помаранчево-чорних футболках, воротар – у салатовій формі.

Гості вийдуть на поле у білому комплекті форми, який є виїздним для німецького клубу, а голкіпер гратиме у синьому.

Нагадаємо, Шахтар стартує у Лізі чемпіонів матчем проти Гоффенгайма, який відбудеться cьогодні, 19 вересня, початок матчу заплановано на 20:00.

Джерело - Шахтар.