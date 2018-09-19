Шахтар стартує на євроарені. Де дивитися матч Ліги чемпіонів Шахтар - Гоффенгайм

Шахтар почне виступи у цьогорічній Лізі чемпіонів матчем із німецьким Гоффенгаймом. Суперник аж ніяк не виглядає простим, але іншої задачі крім перемоги перед гіниками не стоїть.
Поєдинок в прямому ефірі транслюватиме телеканал Футбол 2. Початок о 20:00.
Читайте також: Телеканал Футбол 1 онлайн — дивитися пряму трансляцію.
Окрім цього матч можна переглянути і на сайті Oll.tv(Увага! Трансляція платна)
День матча! 🔥 @ChampionsLeague возвращается!— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 19 вересня 2018 р.
⚽ #ШахтерХоффенхайм
🏆 Групповой этап, 1-й тур
⏰ 19:55
📍 ОСК «Металлист», Харьков
📺 «Футбол 2»
💻 Матч-центр: https://t.co/vOdO8VtDu1 pic.twitter.com/8H9eCxq6OV
Нагадаємо, Шахтар провів відкрите тренування.
А суперник донеччан прилетів до Харкова.
Джерело - Чемпіон.