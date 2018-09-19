Шахтар стартує на євроарені. Де дивитися матч Ліги чемпіонів Шахтар - Гоффенгайм

Шахтар почне виступи у цьогорічній Лізі чемпіонів матчем із німецьким Гоффенгаймом. Суперник аж ніяк не виглядає простим, але іншої задачі крім перемоги перед гіниками не стоїть.

Поєдинок в прямому ефірі транслюватиме телеканал Футбол 2. Початок о 20:00.

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Окрім цього матч можна переглянути і на сайті Oll.tv(Увага! Трансляція платна)

Нагадаємо, Шахтар провів відкрите тренування.

А суперник донеччан прилетів до Харкова.

Джерело - Чемпіон.