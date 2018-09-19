Тайсон розповів про своє майбутнє в Шахтарі

Бразильський півзахисник Шахтаря Тайсон заявив, що він нікуди не піде з донецького клубу.

Про це інформує офіційний сайт клубу.

За словами Тайсона, Шахтар дав йому дуже багато.

"Так, це правда, кожен гравець хоче робити кроки вперед у кар'єрі, переходити в інші команди. Але Шахтар – це справді великий клуб. Я прийняв рішення залишитися, і зараз мені здається, що я взагалі звідси ніколи не піду, і буду тут завжди", - сказав бразильський лідер донецької команди.