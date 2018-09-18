Рібері розповів коли закінчить кар'єру

Вінгер мюнхенської Баварії Франк Рібері заявив, що планує грати в німецькому клубі ще 3 роки.

Футболіста цитує офіційний сайт команди.

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"Хочу грати до 38 років. Я до цього готовий. Можливо повернуся в Баварію вже не футболістом після завершення кар'єри. У мене чудові стосунки з Ніко Ковачем, він відводить мене в сторону і все пояснює. Для мене спілкування з Ковачем - це найголовніше. Він сам бачить, скільки ігрового часу я заслуговую", — сказав Рібері.

Нагадаємо, Шахтар провів відкрите тренування перед матчем з Гоффенгаймом.

Натомість німецький клуб прилетів до Харкова.

Джерело - xsport.