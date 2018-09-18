Київський Арсенал звільнить головного тренера

На посту головного тренера київського Арсенала відбудуться зміни.

Про це сказав президент команди Івица Пирич

"На жаль, в останньому турі Арсенал знову програв, не зумівши зачепитися за очки в матчі з Десною. Ми всі чекали і чекаємо від команди кращих результатів. Але, на жаль, як і раніше перебуваємо на самому дні турнірної таблиці.

На мій погляд, в Арсеналі прийшов час змін на посту головного тренера. Поки ми остаточно не загрузли на дні турнірної таблиці, команді необхідна здригнутися і вже з новим тренером постаратися якомога швидше вийти з цього піке, щоб зберегти за собою місце в Прем'єр-лізі", - сказав Пирич.