Ярмоленко вперше вийде у старті Вест Гема на матч АПЛ. ФОТО

У матчі 5-го туру Англійської Прем'єр-ліги Вест Гем зіграє на виїзді проти Евертона. Став відомий склад команди Пеллегріні на гру.
Про це повідомляє офіційний Twitter "молотобійців".
Український легіонер Вест Гема Андрій Ярмоленко вперше у АПЛ з'явиться на полі з перших хвилин матчу.
Yarmolenko makes his first PL start! 💪 pic.twitter.com/yBUL9yEloc— West Ham United (@WestHamUtd) 16 вересня 2018 р.
Матч розпочнеться о 18:00 за київським часом.
Нагадаємо, тренер Вест Гема Мануель Пеллегріні розповів, коли Ярмоленко вийде у стартовому складі.
Раніше, Андрій Ярмоленко приніс збірній України перемогу над Словаччиною у Лізі націй.
Джерело - twitter/WestHamUtd.