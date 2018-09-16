Ярмоленко вперше вийде у старті Вест Гема на матч АПЛ. ФОТО

У матчі 5-го туру Англійської Прем'єр-ліги Вест Гем зіграє на виїзді проти Евертона. Став відомий склад команди Пеллегріні на гру.

Про це повідомляє офіційний Twitter "молотобійців".

Український легіонер Вест Гема Андрій Ярмоленко вперше у АПЛ з'явиться на полі з перших хвилин матчу.

Yarmolenko makes his first PL start! 💪 pic.twitter.com/yBUL9yEloc — West Ham United (@WestHamUtd) 16 вересня 2018 р.

Матч розпочнеться о 18:00 за київським часом.

Нагадаємо, тренер Вест Гема Мануель Пеллегріні розповів, коли Ярмоленко вийде у стартовому складі.

Раніше, Андрій Ярмоленко приніс збірній України перемогу над Словаччиною у Лізі націй.

Джерело - twitter/WestHamUtd.