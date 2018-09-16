Руні пояснив, чому пішов з Евертона

Англійський форвард Вейн Рні назвав причину переходу з Евертона до Ді-Сі Юнайтед.

Про це повідомляє Sunday Times.

"Я думаю, що мій відхід був рішенням власника. Він очевидно знав, що збирається підписати багато нових гравців, а завдяки мені він міг зберегти чимало грошей на свої плани. Я хотів допомогти Евертону виграти перший трофей з 1995 року. Це завжди було моєю мрією, але, на жаль, цього не сталось. Я був розчарований тим, як все закінчилось, але це футбол", - сказав Руні.

Нагадаємо, про перехід Вейна Руні із Евертона до Ді Сі Юнайтед було оголошено у червні.

Форвард іншого клубу МЛС - Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімович забив 500-й гол у кар’єрі.

Джерело - Sunday Times.