Ярмоленко порівняв АПЛ з Бундеслігою. ВІДЕО

Півзахисник Вест Гема Андрій Ярмоленко розповів про різницю між чемпіонатами Англії та Німеччини.

Про це повідомляє FootballHub.

"Звичайно, різниця між Німеччиною і Англією відчувається. Англійський футбол для мене більш інтенсивний, більш фізичний. Різниця відчувається, але й АПЛ, й Бундесліга - високий рівень. Вважаю, що АПЛ - найкраща ліга в світі, але й німецький чемпіонат перебуває на хорошому рівні", - сказав Ярмоленко.