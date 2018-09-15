Ярмоленко порівняв АПЛ з Бундеслігою. ВІДЕО

Півзахисник Вест Гема Андрій Ярмоленко розповів про різницю між чемпіонатами Англії та Німеччини.
Про це повідомляє FootballHub.
"Звичайно, різниця між Німеччиною і Англією відчувається. Англійський футбол для мене більш інтенсивний, більш фізичний. Різниця відчувається, але й АПЛ, й Бундесліга - високий рівень. Вважаю, що АПЛ - найкраща ліга в світі, але й німецький чемпіонат перебуває на хорошому рівні", - сказав Ярмоленко.
Нагадаємо, тренер Вест Гему Мануель Пеллегріні розповів, коли Ярмоленко вийде у стартовому складі.
Раніше, Андрій Ярмоленко приніс збірній України перемогу над Словаччиною у Лізі націй.
Джерело - FootballHub.