Україна розтрощила Казахстан та вийшла до фінальної частини Євро-2019. ВІДЕО

Жіноча збірна України з футзалу розгромила Казахстан та вийшла до фінальної частини чемпіонату Європи.

Про це повідомляє Xsport.

Перед останньою зустріччю з Казахстаном ситуація в групі була непростою. Угорщина набрала 7 очок і йшла першою в турнірній таблиці. Для виходу у "Фінал чотирьох" Україна повинна була не просто перемагати, а робити це з різницею забитих і пропущених м'ячів, мінімум, +4.

Збірна України впоралася із завданням та перемогла 7:0.

Таким чином, Україна зіграє у фінальній частині першого в історії чемпіонату Європи з футзалу серед жінок, яка відбудеться у лютому наступного року.

Чемпіонат Європи серед жінок

Основний раунд відбору

Група 3

3-й тур

15 вересня

Україна - Казахстан 7:0

Голи: 1:0 - 1 Форсюк, 2:0 - 5 Дубицька, 3:0 - 17 Дударчук, 4:0 - 23 (авт.) Каражанова, 5:0 - 25 Сидоренко, 6:0 - 26 Воловенко, 7:0 - 26 (пен.) Форсюк

Україна: Цикаленко - Кліпаченко, Форсюк, Воловенко, Кирильчук - Дударчук, Дубицька, Сидоренко, Бабенко - Майбородіна, Павленко.

Казахстан: Айтекова, Бурдакова - Каражанова, Кіргізбаева, Кудайбергенова, Карібаєва - Комарова, Садвакассова, Шарапідненова, Огай.

Попередження: 14 Садвакасова, 15 Карібаева.

Вилучення: 26 Садвакасова (друга жовта картка).

Нагадаємо, збірна України зберегла шанси на вихід до фінальної частини Євро-2019, завдяки вольовій перемозі над Білоруссю.

Раніше, українки закликали вболівальників підтримати їх у відбіркових матчах до Євро-2019.

Джерело - Xsport.