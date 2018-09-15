Україна розтрощила Казахстан та вийшла до фінальної частини Євро-2019. ВІДЕО

Жіноча збірна України з футзалу розгромила Казахстан та вийшла до фінальної частини чемпіонату Європи.
Про це повідомляє Xsport.
Перед останньою зустріччю з Казахстаном ситуація в групі була непростою. Угорщина набрала 7 очок і йшла першою в турнірній таблиці. Для виходу у "Фінал чотирьох" Україна повинна була не просто перемагати, а робити це з різницею забитих і пропущених м'ячів, мінімум, +4.
Збірна України впоралася із завданням та перемогла 7:0.
Таким чином, Україна зіграє у фінальній частині першого в історії чемпіонату Європи з футзалу серед жінок, яка відбудеться у лютому наступного року.
Чемпіонат Європи серед жінок
Основний раунд відбору
Група 3
3-й тур
15 вересня
Україна - Казахстан 7:0
Голи: 1:0 - 1 Форсюк, 2:0 - 5 Дубицька, 3:0 - 17 Дударчук, 4:0 - 23 (авт.) Каражанова, 5:0 - 25 Сидоренко, 6:0 - 26 Воловенко, 7:0 - 26 (пен.) Форсюк
Україна: Цикаленко - Кліпаченко, Форсюк, Воловенко, Кирильчук - Дударчук, Дубицька, Сидоренко, Бабенко - Майбородіна, Павленко.
Казахстан: Айтекова, Бурдакова - Каражанова, Кіргізбаева, Кудайбергенова, Карібаєва - Комарова, Садвакассова, Шарапідненова, Огай.
Попередження: 14 Садвакасова, 15 Карібаева.
Вилучення: 26 Садвакасова (друга жовта картка).
Нагадаємо, збірна України зберегла шанси на вихід до фінальної частини Євро-2019, завдяки вольовій перемозі над Білоруссю.
Раніше, українки закликали вболівальників підтримати їх у відбіркових матчах до Євро-2019.
Джерело - Xsport.