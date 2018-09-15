Мій профіль

Стаховський приніс перемогу Україні над Португалією у Кубку Девіса

Сьогодні 15:58 912 2
Майвезер і Пакьяо оголосили про матч-реванш. ВІДЕО
Сьогодні 15:11 631
КІБЕРСПОРТ. Українські команди за крок від плей-оф
Сьогодні 12:30 401
Ультрас Спартака ходить на фан-сектор у футболці з написом Слава Україні
Сьогодні 12:00 6095
Наша пісня гарна й нова: Фонсека працює за методичками Луческу?
Сьогодні 10:13 1215 5
Футбол 1/2 онлайн - дивитися пряму трансляцію
Сьогодні 09:53 721
Збірна України сенсаційно перемогла іспанців у відборі на ЧС
Вчора 21:05 5232
Блоги
Майстерність не проп'єш: Алієв забив чудо-гол зі штрафного. ВІДЕО
Майстерність не проп'єш: Алієв забив чудо-гол зі штрафного. ВІДЕО Андрій Твердохліб
Сьогодні 17:07 956
Юна українка тренується з легендарним тенісистом
Юна українка тренується з легендарним тенісистом Phillip Hess
Сьогодні 15:33 1042
Ультрас Спартака ходить на фан-сектор у футболці з написом Слава Україні
Ультрас Спартака ходить на фан-сектор у футболці з написом Слава Україні Phillip Hess
Сьогодні 12:00 6095
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21:15 Футзал Україна розтрощила Казахстан та вийшла до фінальної частини Євро-2019. ВІДЕО 158 1
20:57 Бокс Красюк: Белью нема чого втрачати і це робить його вкрай небезпечним 637
20:37 Футбол Атлетік прийме Реал. Інші матчі Ла-Ліги: відео онлайн-трансляція 439
20:14 Футбол Ліверпуль та Челсі повторили рекорд, якому 110 років 551
19:55 Бокс Троє українців потрапили до топ-25 найкращих боксерів за чверть століття 663
19:35 Футбол Барселона здобула вольову перемогу над Реал Сосьєдадом у Ла Лізі 330
19:15 Футбол Ман Сіті розгромив Фулгем у АПЛ, Зінченко залишився у запасі 278
18:59 Футбол Ворскла на останніх секундах вирвала перемогу в Карпат 481
18:30 Бокс Усик пообіцяв у бою з Белью перетворитися на невидимку 508
18:11 Футбол Як Ліверпуль впевнено переміг Тоттенгем у АПЛ. ВІДЕО 375
17:55 Інше Відтепер Чемпіон і в Telegram 4288 1
17:54 Баскетбол Україна розбила Швейцарію на страті ЧЄ з баскетболу 3х3 309
17:25 Футбол Як Шахтар розібрався з Олександрією у матчі лідерів УПЛ. ВІДЕО 522
17:07 Футбол Майстерність не проп'єш: Алієв забив чудо-гол зі штрафного. ВІДЕО 956
17:04 Футбол Зінченко вперше у сезоні потрапив до заявки Манчестер Сіті. ФОТО 385
16:46 Футбол Мораес забуде про збірну України, якщо надійде запрошення від Бразилії 684
16:24 Футбол Кан прийме Ліон. Інші матчі 5 туру Ліги 1: відео онлайн-трансляція 191
16:13 Футбол Шахтар без проблем переграв Олександрію 554
15:58 Теніс Стаховський приніс перемогу Україні над Португалією у Кубку Девіса 912 2
15:33 Теніс Юна українка тренується з легендарним тенісистом 1042
15:33 Футбол Террі не може визначитися із продовженням кар'єри 220
15:11 Бокс Майвезер і Пакьяо оголосили про матч-реванш. ВІДЕО 631
14:55 Футбол Дніпро-1 — Оболонь. Інші матчі 9 туру Першої лігі: відео онлайн-трансляція 301
14:26 Футбол Карпати — Ворскла: відео онлайн-трансляція матчу 2489
14:14 Дзюдо Зантарая: Хто виграє чемпіонат світу — на 95% потрапить на Олімпіаду. ВІДЕО 264

Україна розтрощила Казахстан та вийшла до фінальної частини Євро-2019. ВІДЕО

Сьогодні 21:15 158 1
Україна розтрощила Казахстан та вийшла до фінальної частини Євро-2019. ВІДЕО

Жіноча збірна України з футзалу розгромила Казахстан та вийшла до фінальної частини чемпіонату Європи. 

Про це повідомляє Xsport. 

Перед останньою зустріччю з Казахстаном ситуація в групі була непростою. Угорщина набрала 7 очок і йшла першою в турнірній таблиці. Для виходу у "Фінал чотирьох" Україна повинна була не просто перемагати, а робити це з різницею забитих і пропущених м'ячів, мінімум, +4.

Збірна України впоралася із завданням та перемогла 7:0. 

Таким чином, Україна зіграє у фінальній частині першого в історії чемпіонату Європи з футзалу серед жінок, яка відбудеться у лютому наступного року. 

Чемпіонат Європи серед жінок

Основний раунд відбору

Група 3

3-й тур

15 вересня

Україна - Казахстан 7:0

Голи: 1:0 - 1 Форсюк, 2:0 - 5 Дубицька, 3:0 - 17 Дударчук, 4:0 - 23 (авт.) Каражанова, 5:0 - 25 Сидоренко, 6:0 - 26 Воловенко, 7:0 - 26 (пен.) Форсюк

Україна: Цикаленко - Кліпаченко, Форсюк, Воловенко, Кирильчук - Дударчук, Дубицька, Сидоренко, Бабенко - Майбородіна, Павленко.

Казахстан: Айтекова, Бурдакова - Каражанова, Кіргізбаева, Кудайбергенова, Карібаєва - Комарова, Садвакассова, Шарапідненова, Огай.

Попередження: 14 Садвакасова, 15 Карібаева. 

Вилучення: 26 Садвакасова (друга жовта картка).

 

Нагадаємо, збірна України зберегла шанси на вихід до фінальної частини Євро-2019, завдяки вольовій перемозі над Білоруссю

Раніше, українки закликали вболівальників підтримати їх у відбіркових матчах до Євро-2019.

Джерело - Xsport.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()