Жіноча збірна України з футзалу вирвала вольову перемогу у матчі відбору до Євро-2019. ВІДЕО

Жіноча збірна Українки з футзалу зберегли шанси на вихід з групи у відборі на Чемпіонат Європи 2019.

У другому турі наші співвітчизниці здобули напружену перемогу над Білорусією.

На перерву підопічні Олега Шайтанова йшли, програючи 0:2. Але після перерви зусиллями Форсюк, Дубицької, Дударчук та Сидоренко українки змогли вирвати перемогу.

Нагадаємо, у першому матчі жовто-сині розписали мирову з Угорщиною - 4:4.

Основний раунд відбору на Євро-2019

Група 3

13 вересня

Україна – Білорусь – 4:2

Голи: 0:1 — 2 Попова, 0:2 — 15 Попова, 1:2 — 22 Форсюк, 2:2 — 26 Дубицька, 3:2 — 30 Дударчук, 4:2 — 39 6-метровий удар Сидоренко

Україна: Цикаленко – Тітова, Форсюк, Воловенко, Кирильчук – Дударчук, Дубицька, Сидоренко, Бабенко - Майбородіна

Білорусь: Воскобович – Лінник, Луцкевич, Шациленя, Попова – Павлюць, Слесарчік, Харланова, Пельовіна – Буйко, Кубічна

Попередження: 14 Слесарчік, 20 Сидоренко, 20, Пельовіна, 22 Шациленя.

Вилучення: 29 Пельовіна ( повторне попередження)

Раніше українки закликали вболівальників підтримати їх у відбіркових матчах до Євро-2019.

Напередодні старту відбіркового циклу українки здолали Польщу.

Джерело - Чемпіон.