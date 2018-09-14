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Жіноча збірна України з футзалу вирвала вольову перемогу у матчі відбору до Євро-2019. ВІДЕО

Сьогодні 09:34 556 0
Жіноча збірна України з футзалу вирвала вольову перемогу у матчі відбору до Євро-2019. ВІДЕО
Фото: АФУ

Жіноча збірна Українки з футзалу  зберегли шанси на вихід з групи у відборі на Чемпіонат Європи 2019.

У другому турі наші співвітчизниці здобули напружену перемогу над Білорусією.

На перерву підопічні Олега Шайтанова йшли, програючи 0:2. Але після перерви зусиллями Форсюк, Дубицької, Дударчук та Сидоренко українки змогли вирвати перемогу.

Нагадаємо, у першому матчі жовто-сині розписали мирову з Угорщиною - 4:4.

Основний раунд відбору на Євро-2019

Група 3

13 вересня

Україна – Білорусь – 4:2

Голи: 0:1 — 2 Попова, 0:2 — 15 Попова, 1:2 — 22 Форсюк, 2:2 — 26 Дубицька, 3:2 — 30 Дударчук, 4:2 — 39 6-метровий удар Сидоренко

Україна: Цикаленко – Тітова, Форсюк, Воловенко, Кирильчук – Дударчук, Дубицька, Сидоренко, Бабенко - Майбородіна

Білорусь: Воскобович – Лінник, Луцкевич, Шациленя, Попова – Павлюць, Слесарчік, Харланова, Пельовіна – Буйко, Кубічна

Попередження: 14 Слесарчік, 20 Сидоренко, 20, Пельовіна, 22  Шациленя.

Вилучення: 29 Пельовіна ( повторне попередження)

Раніше українки закликали вболівальників підтримати їх у відбіркових матчах до Євро-2019.

Напередодні старту відбіркового циклу українки здолали Польщу.

Джерело - Чемпіон.

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