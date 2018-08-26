Ліверпуль найняв тренера з вкидання аутів

Ліверпуль найняв фахівця на ім'я Томас Гронннемарк, який відтепер відповідатиме за відпрацювання кидків з ауту.

Про це повідомляє видання Mirror.

Спочатку тренер попрацює з молодіжними командами "червоних", і якщо його методика принесе плоди, то Томаса можуть підключити і до роботи з першою командою.

Гроннемарк працював з двома данськими клубами вищого дивізіону, які використовуючи методи фахівця, отримали приріст в 20 забитих м'ячів завдяки налагодженим аутам.

Гроннемарк записаний в книгу рекордів Гіннеса як володар найдовшого кидка з ауту. Його рекорд становить 51,33 м.

Нагадаємо, Ліверпуль мінімально переміг Брайтон в 3-му турі АПЛ.

Раніше, Ліверпуль здав свого лідера поліції.

Джерело - ua-football.