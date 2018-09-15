Дніпро-1 — Оболонь. Інші матчі 9 туру Першої лігі: відео онлайн-трансляція

У Першій лізі Чемпіонату України з футболу стартує дев'ятий тур.
Матчі суботи відкриє центральне протистояння цього вікенду, в якому Дніпро-1 прийме Оболонь. початок о 16:00
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Окрім цього матчу на вболівальників очікує ще 4 протистояння. всі матчі можна переглянути на нашому сайті.
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Чемпіонат України
Перша ліга
9 тур
15 вересня
Дніпро-1 — Карпати 16:00
Гірник-Спорт — МФК Миколаїв 16:00
Металіст-1925 — Прикарпаття 18:00
Нагадаємо, Клуб першої ліги підсилився гравцем Шахтаря.
Джерело - Чемпіон.