Дніпро-1 — Оболонь. Інші матчі 9 туру Першої лігі: відео онлайн-трансляція

У Першій лізі Чемпіонату України з футболу стартує дев'ятий тур.

Матчі суботи відкриє центральне протистояння цього вікенду, в якому Дніпро-1 прийме Оболонь. початок о 16:00

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Окрім цього матчу на вболівальників очікує ще 4 протистояння. всі матчі можна переглянути на нашому сайті.

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Чемпіонат України

Перша ліга

9 тур

15 вересня

Дніпро-1 — Карпати 16:00

Гірник-Спорт — МФК Миколаїв 16:00

Металіст-1925 — Прикарпаття 18:00

Нагадаємо, Клуб першої ліги підсилився гравцем Шахтаря.

Джерело - Чемпіон.