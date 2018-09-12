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Алієв повернувся до тренерської роботи. ФОТО

Сьогодні 14:14 617 0
Алієв повернувся до тренерської роботи. ФОТО

У неділю, 23-го вересня, розпочинає свою роботу дитяча академія футболу Меліоратор, яка базуватиметься у Бучі. 

Про це повідомляє видання Footboom.

Головним тренером Академії став колишній футболіст збірної України та київського Динамо Олександр Алієв. Офіційно про відкриття академії Меліоратор оголосять під час перерви матчу чемпіонату Київської області Меліоратор (Буча) – Зоря (Владиславка), який відбудеться 15-го вересня у Бучі на стадіоні Ювілейний.

Нагадаємо, раніше Олександра Алієва очолював футбольний клуб Хмельницький, що виступав у чемпіонаті країни серед аматорів.

А влітку він повернувся до гри, виступаючи за Меіоратор.

Джерело - Footboom.

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