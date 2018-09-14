Григорчук не повернувся в Астану

Головний тренер Астани Роман Григорчук ще не повернувся в розташування команди.

Про це розповів прес-аташе клубу Дмитро Нестеренко.

"Роман Григорчук офіційно відпросився у керівництва клубу додому через особисті обставини, які не дозволяли йому працювати. На сьогоднішній день ситуація залишається такою ж. Щодо термінів його повернення поки що точної інформації немає", – зазначив у коментарі Футбол 24 Нестеренко.

17 серпня на офіційному сайті Астани з'явилося повідомлення, що Григорчук тимчасово залишив посаду головного тренера команди в зв'язку з особистими обставинами.

З тих пір 53-річний український фахівець не повернувся.

Нагадаємо, що 20 вересня Астана зіграє в Києві з Динамо в Лізі Європи.

Джерело - football24.