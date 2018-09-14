Тотті видасть автобіографічну книгу

Легендарний футболіст італійської Роми Франческо Тотті, спільно з журналістом Паоло Кондо написав автобіографію. Книга називається "Un Capitano".
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Книгу презентують читачам в день народження форварда 27-го вересня в одному з найвідоміших місць Риму — Колізеї. В рамках презентації книги видавництво Rizzoli відновить 12 мармурових статуй, розміщених на території Колізею. Частина прибутку від книги Тотті переведе на рахунок дитячої лікарні в Римі.
За свою кар'єру Франческо Тотті виступав лише за один клуб. Кольори Роми він захищав протягом 25 років. Всього в кар'єрі форвард зіграв 785 матчів, в яких забив 307 голів і віддав 128 гольових передач.
Нагадаємо, У Римі встановлять скульптуру Тотті.
Сам Тотті визнав, що Рома не конкурент для Ювентуса.
Джерело - Футбол.