Тотті видасть автобіографічну книгу

Легендарний футболіст італійської Роми Франческо Тотті, спільно з журналістом Паоло Кондо написав автобіографію. Книга називається "Un Capitano".

Читайте також: Телеканал Футбол 1 онлайн — дивитися пряму трансляцію.

Книгу презентують ​​читачам в день народження форварда 27-го вересня в одному з найвідоміших місць Риму — Колізеї. В рамках презентації книги видавництво Rizzoli відновить 12 мармурових статуй, розміщених на території Колізею. Частина прибутку від книги Тотті переведе на рахунок дитячої лікарні в Римі.

За свою кар'єру Франческо Тотті виступав лише за один клуб. Кольори Роми він захищав протягом 25 років. Всього в кар'єрі форвард зіграв 785 матчів, в яких забив 307 голів і віддав 128 гольових передач.

Нагадаємо, У Римі встановлять скульптуру Тотті.

Сам Тотті визнав, що Рома не конкурент для Ювентуса.

Джерело - Футбол.