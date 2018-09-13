Шовковський: Час аналізу та висновків

Посля двох перемог в Лізі націй тренерський штаб національної команди починає працювати над аналізом гри збірної України з футболу

Про це написав колишній голкіпер збірної Олександр Шовковський у своєму Facebook.

"Минуло зовсім небагато часу після стартових матчів в Лізі Націй. Є результат. Пристрасті і емоції вляглися. Час аналізу і висновків.І безумовно, віра в успіх", – написав Шовковський

Нагадаємо, збірна України перемогла Словаччину у 2-му турі Ліги Націй з рахунком 1:0.

Раніше, у стартовому матчі Ліги Націй Україна на останніх хвилинах вирвала перемогу у Чехії.

Джерело - facebook.