Шевченка запросили на конференцію ФІФА

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко та перший віце-президент ФФУ Олег Протасов візьмуть участь у роботі Конференції ФІФА в Лондоні, яка розпочнеться 23 вересня.

Про це повідомляє прес-служба ФФУ.

Конференція присвячена аналізу Мундіалю в Росії. Головними темами для обговорення та широкої дискусії стануть: нові тенденції в розвитку тактики, техніки та фізичних кондицій, порівняння минулої світової першості з попередніми та особливості суддівства з урахуванням роботи системи VAR.

Крім того, учасники заходу запрошені на церемонію The Best FIFA Football Awards 2018, яка відбудеться також у столиці Великобританії 24 вересня. На ній будуть визначені найкращі гравці та тренери року за версією ФІФА.

Нагадаємо, збірна України під керівництвом Шевчека перемогла Словаччину у 2-му турі Ліги Націй з рахунком 1:0.

Раніше, у стартовому матчі Ліги Націй Україна на останніх хвилинах вирвала перемогу у Чехії.

Джерело - ФФУ.