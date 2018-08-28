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Гвардіолу не запросили на Форум елітних тренерів Європи. Фонсека в списку запрошених

Сьогодні 20:25 132 0
Гвардіолу не запросили на Форум елітних тренерів Європи. Фонсека в списку запрошених

УЄФА назвав імена наставників, запрошених на Форум елітних тренерів Європи.

По це повідомляє офіційний сайт організації.

20-й Форум елітних тренерів пройде в штаб-квартирі УЄФА в Ньйоні 4 вересня.

До списку запрошених увійшло 12 фахівців, серед яких не знайшлося місця переможецю Ліги чемпіонів трьох останніх років з Реалом Зінедіну Зідану, переможецю Ліги Європи-2017/18 з Атлетіко Дієго Сімеоне і чемпіону Англії з Манчестер Сіті Хосеу Гвардіолі.

Варто відзначити, що у цьогорічному Форумі елітних тренерів візьме участь головний тренер донецького Шахтаря Паулу Фонсека.

На зустріч запрошені: Массіміліано Аллегрі (Ювентус), Карло Анчелотті (Наполі), Рафаель Бенітес (Ньюкасл), Сержіу Консейсау (Порту), Унаї Емері (Арсенал), Паулу Фонсека (Шахтар), Руді Гарсія (Марсель), Шенол Гюнеш (Бешикташ), Хулен Лопетегі (Реал), Жозе Моурінью (Манчестер Юнайтед), Томас Тухель (ПСЖ) і Арсен Венгер (екс-наставник Арсенала).

Нагадаємо, Гвардіола пояснив ситуацію з Зінченко. 

Раніше, Гвардіола виграв черговий трофей.

Джерело - uefa.

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