Amazon зніме серіал про Марадону. ФОТО

Американська компанія Amazon зніме серіал про Дієго Марадону.

Про це повідомляє sports.ru.

За інформацією Corriere della Sera, кастинг на роль аргентинця вже проведено.

Футболіста зіграють три різних актора (Назарено Касеро, Хуан Паломіно і Ніколас Голдшмідт) в різні моменти його життя.

Серіал повинен з'явитися на одній з платформ Amazon найближчим часом.

Раніше про Марадону було знято два фільми, режисерами виступили Емір Кустуріца і Марко Різі.

Нагадаємо, Марадона очолив клуб з Мексики.

Також, Марадона зробив пропозицію руки та серця дівчині, яка молодша від нього на 30 років.

Джерело - sports.ru.