Яремчук: Тактично ми повністю переграли Словаччину

Форвард збірної України Роман Яремчук розповів про перемогу над Словаччиною у Лізі Націй.

Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.

"Вважаю, що в тактичному плані ми повністю переграли суперника. Гра ж була до забитого м'яча. І ми знали про це, головний тренер теж акцентував на цьому нашу увагу", - сказав Яремчук.

За словами форварда, гравці збірної України, очікували, що матч зі Словаччиною, буде складнішим, ніж з Чехією.

"Ми знали, що сьогодні так багато моментів, як було в поєдинку з Чехією, не буде. Дякувати Богу, ми свій шанс використали і взяли три очка", - підсумував Яремчук.

Нагадаємо, збірна України у 2-му турі Ліги Націй перемогла Словаччину з рахунком 1:0.

Раніше, автор переможного голу Андрій Ярмоленко заявив, що не мав права підвести партнерів під час виконання пенальті.

Джерело - Офіційний сайт ФФУ.