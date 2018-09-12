Зозуля не потрапив до заявки команди на матч Кубка Іспанії. ФОТО

Форвард Альбасете Роман Зозуля не зіграє в матчі 1/64 фіналу Кубка Іспанії проти Луго.

Про це повідомляє офіційний сайт команди.

Тренерський штаб вирішив дати відпочити провідним гравцям клубу та проявити себе тим футболістам, які отримують менше ігрової практики.

Так, залишилися поза заявкою Роман Зозуля, Нестор Сусаета, Алеіш Фебас. Через травми не зіграють Фран Гарсія і Матіас Олівейра.

Нагадаємо, раніше ходили чутки, що Зозуля повернеться в Динамо.

Раніше гол Романа приніс першу перемогу Альбасете.

Джерело - Альбасете.