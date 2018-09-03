Як Зозуля приніс першу в сезоні перемогу Альбасете. ВІДЕО

У поєдинку 3-го туру Сегунди проти Кордоби українець Роман Зозуля став одним з героїв матчу.

Перший і третій гол було забито за безпосередньої участі Романа. На 3-й хвилині він заробив пенальті, який був реалізований партнером.

А на 62-й хвилині він уже сам реалізував одинадцятиметровий, який був призначений за гру рукою суперника у власному штрафному майданчику.

На 70-й хвилині Зозуля був замінений, а Альбасете після цього поєдинку зайняв четвертий рядок у турнірній таблиці Сегунди

Відзначимо, що в новому чемпіонаті українець виступає під новим номером.

Нагадаємо, Зозуля подовжив контракт з Албасете.

Джерело - Чемпіон.