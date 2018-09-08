Інгулець прийме вдома Металіст. Інші матчі 8 туру Першої ліги: відео онлайн-трансляція

У першій лізі чепміонату України з футболу стартує восьмий тур.

Сьогодні, 8 вересня, відбудеться п'ять матчів. Їх ви можете переглянути на нашому сайті.

До вашої уваги трансляції ігор:

Колос - Гірник - Спорт 17:00

МФК Миколаїв - Рух 17:00

Оболонь - ФК Суми 17:00

Балкани - Агробізнес 17:00

Інгулець - Металіст 1925

Нагадаємо, поки беззаперечним лідером Першої ліги залишається Волинь

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Джерело - Чемпіон.