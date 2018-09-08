Інгулець прийме вдома Металіст. Інші матчі 8 туру Першої ліги: відео онлайн-трансляція
У першій лізі чепміонату України з футболу стартує восьмий тур.
Сьогодні, 8 вересня, відбудеться п'ять матчів. Їх ви можете переглянути на нашому сайті.
До вашої уваги трансляції ігор:
Колос - Гірник - Спорт 17:00
МФК Миколаїв - Рух 17:00
Оболонь - ФК Суми 17:00
Балкани - Агробізнес 17:00
Інгулець - Металіст 1925
Нагадаємо, поки беззаперечним лідером Першої ліги залишається Волинь
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Джерело - Чемпіон.