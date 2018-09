Визначились 5 претендентів на звання найкращого воротаря року

FIFPro (Міжнародна федерація асоціацій професійних футболістів) оголосила п’ятірку претендентів на звання найкращого голкіпера року.

Про це повідомила сама організація у своєму Twitter.

До номінантів увійшли Джанлуїджи Буффон (ПСЖ), Тібо Куртуа (Реал), Давід де Хеа (Манчестер Юнайтед), Кейлор Навас (Реал) і Марк-Андре Тер Штеген (Барселона).

⏰ BREAKING



2⃣5⃣0⃣0⃣0⃣ professional footballers in 6⃣5⃣ countries have voted



Here are their top 5⃣ goalkeepers



The most-voted goalkeeper will be in the #World11



Live blog ➡️ https://t.co/NV1eetMqzi#TheBest #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/yhvyS0W8bp