Визначились 5 претендентів на звання найкращого воротаря року

FIFPro (Міжнародна федерація асоціацій професійних футболістів) оголосила п’ятірку претендентів на звання найкращого голкіпера року.
Про це повідомила сама організація у своєму Twitter.
До номінантів увійшли Джанлуїджи Буффон (ПСЖ), Тібо Куртуа (Реал), Давід де Хеа (Манчестер Юнайтед), Кейлор Навас (Реал) і Марк-Андре Тер Штеген (Барселона).
⏰ BREAKING— FIFPro (@FIFPro) 10 вересня 2018 р.
2⃣5⃣0⃣0⃣0⃣ professional footballers in 6⃣5⃣ countries have voted
Here are their top 5⃣ goalkeepers
The most-voted goalkeeper will be in the #World11
Live blog ➡️ https://t.co/NV1eetMqzi#TheBest #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/yhvyS0W8bp
В опитуванні взяли участь 25 тисяч гравців із 65 країн світу.
Нагадаємо, найкращим гравцем минулого розіграшу Ліги Чемпіонів визнали Модрича.
Натомість агент Роналду розкритикував таке рішення.
Джерело - twitter/FIFPro.