Визначились 5 претендентів на звання найкращого воротаря року

FIFPro (Міжнародна федерація асоціацій професійних футболістів) оголосила п’ятірку претендентів на звання найкращого голкіпера року.

Про це повідомила сама організація у своєму Twitter.

До номінантів увійшли Джанлуїджи Буффон (ПСЖ), Тібо Куртуа (Реал), Давід де Хеа (Манчестер Юнайтед), Кейлор Навас (Реал) і Марк-Андре Тер Штеген (Барселона).

В опитуванні взяли участь 25 тисяч гравців із 65 країн світу.

Нагадаємо, найкращим гравцем минулого розіграшу Ліги Чемпіонів визнали Модрича.

Натомість агент Роналду розкритикував таке рішення.

Джерело - twitter/FIFPro.