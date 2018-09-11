Іспанія - Хорватія: де дивтися матч Ліги націй

Центральним матчем заключного дня другого туру Ліги націй, стане поєдинок Іспанії проти хорватів.

Чудовий матч за вивіскою – оновлена збірна Іспанії проти фіналіста останнього чемпіонату світу збірної Хорватії. І неважливо, що для "картатих" це буде перший офіційний поєдинок після мундіалю.

Бо до цього був лише "товарняк" з португальцями, а ось іспанці вже встигли привітати нового тренера в принциповому поєдинку – кількома днями раніше в Лізі націй була обіграна Англія.

В Україні матч покаже канал Футбол 2.

Окрім цього трансляцію матчу можна переглянути й на сайті Oll.tv за посиланням (посилання). (Увага!Трансляція платна).

Нагадаємо, збірна України перемогла Словаччину у 2-му турі Ліги Націй з рахунком 1:0.

Раніше, у стартовому матчі Ліги Націй Україна на останніх хвилинах вирвала перемогу у Чехії.

Джерело - Чемпіон.