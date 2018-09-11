Шевченко ризикує втратити лідерство в збірній України

Андрій Ярмоленко 13 разів відзначався переможними голами у збірній України.

Про це повідомляє Команда №1.

Останній гол Андрія Ярмоленка приніс перемогу збірній України у матчі Ліги націй проти Словаччини. Андрій на 80-й хвилині реалізував пенальті у ворота Дубравки.

Цей гол став 13-м м’ячем Ярмоленка, який приніс перемогу збірній України. Хавбека Вест Хема за цим показинком випереджає лише Андрій Шевченко, який наразі є тренером національної команди.

До п’ятірки кращих гравців за цим показником у збірній України також входять: Сергій Ребров (7), Сергій Назаренко (6) та Олег Гусєв (4).

Нагадаємо, збірна України перемогла Словаччину у 2-му турі Ліги Націй з рахунком 1:0.

Раніше, у стартовому матчі Ліги Націй Україна на останніх хвилинах вирвала перемогу у Чехії.

Джерело - zbirna.com.