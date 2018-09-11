Шевченко ризикує втратити лідерство в збірній України

Мій профіль

Щупальця Януковича в українському футболі. ФОТО

Сьогодні 07:35 3759
Як Брюс Лі: український боксер-професіонал показав феноменальну швидкість. ВІДЕО
Сьогодні 10:06 672
Жіноча збірна України з футзалу записала відеоролик з проханням про підтримку у відборі на Євро-2019. ВІДЕО
Вчора 23:53 2139
Промоутер Усика розповів деталі контракту з компанією Гірна
Вчора 23:31 606
Українські футзалістки готуються до відбіркового матчу Євро-2019. ФОТО
Вчора 22:35 343
Україну та Чехію очікують санкції через поведінку вболівальників
Вчора 20:53 1616
Бйорндален: Якщо я перестану тренуватися - моє серце зупиниться
Вчора 20:33 771
Блоги
Дівчина дня: Наомі Осака - перша японка, якій підкорився турнір із серії Grand Slam. ФОТО. ВІДЕО
Дівчина дня: Наомі Осака - перша японка, якій підкорився турнір із серії Grand Slam. ФОТО. ВІДЕО Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:02 362
Як Брюс Лі: український боксер-професіонал показав феноменальну швидкість. ВІДЕО
Як Брюс Лі: український боксер-професіонал показав феноменальну швидкість. ВІДЕО Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:06 672
Як феєрив легендарний Роберто Карлос. ВІДЕО
Як феєрив легендарний Роберто Карлос. ВІДЕО Phillip Hess
08.09.2018 21:30 1006
Новини
Стрічка Популярні Коментують
14:34 Футбол В УЄФА всерйоз налаштовані проводити ще один клубний турнір 205
14:22 Футбол Суперник України в Лізі націй залишився без тренера 228
14:01 Футбол Персона дня: Генадію Литовченку - 55 років. ВІДЕО 313
13:59 Футбол Гавранчич: У Спартаку пропонували більше. Але як я міг не поважати фанатів Динамо? 377
13:34 Теніс Козлова з перемоги стартувала на турнірі WTA в Хіросімі 159
13:15 Єдиноборства Американський боєць ММА з паспортом ЛНР став депутатом міськдуми в Росії 243
12:57 Автоспорт Ferrari попрощається зі своїм легендарним гонщиком. ФОТО 285
12:35 Футбол Іспанія - Хорватія: де дивтися матч Ліги націй 206
12:29 Футбол Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 223 1
12:10 Футбол Швед зізнався кому присвячує свої голи. ВІДЕО 413
12:02 Теніс Дівчина дня: Наомі Осака - перша японка, якій підкорився турнір із серії Grand Slam. ФОТО. ВІДЕО 362
12:00 Інше Відтепер Чемпіон і в Telegram 3777 1
11:53 Футбол Шевченко ризикує втратити лідерство в збірній України 729
11:38 Футбол Луческу: Туреччина сильніша за збірну Росії 513
11:31 Теніс До сліз: феноменальний розіграш у фіналі US Open, який вразив легендарну актрису. ВІДЕО 379
11:20 Бокс Гассієв: Передивлятися бій з Усиком немає бажання 250
10:55 Бокс Відомий боксер збирається балотуватися в президенти США 351
10:31 Футбол Визначився найкращий клуб року за версією Асоціації європейських клубів 410
10:10 Футбол Стало відомо чому Террі не перейде в Спартак 462
10:06 Бокс Як Брюс Лі: український боксер-професіонал показав феноменальну швидкість. ВІДЕО 672
09:46 Бокс Джошуа: Усик стане грізним бійцем у нашій ваговій категорії 436
09:27 Футбол Екс-динамівець феєрить у своєму новому клубі. ВІДЕО 2682
09:08 Футбол Збірна України стала однією з найкращих в цьому сезоні, за цікавим показником 2293
08:45 Теніс Ястремська програла в першому раунді на канадському турнірі 429
08:25 Футбол Іспанія - Хорватія та інші заключні матчі другого туру Ліги націй 1255

Шевченко ризикує втратити лідерство в збірній України

Сьогодні 11:53 729 0
Шевченко ризикує втратити лідерство в збірній України

Андрій Ярмоленко 13 разів відзначався переможними голами у збірній України.

Про це повідомляє Команда №1.

Останній гол Андрія Ярмоленка приніс перемогу збірній України у матчі Ліги націй проти Словаччини. Андрій на 80-й хвилині реалізував пенальті у ворота Дубравки.

Цей гол став 13-м м’ячем Ярмоленка, який приніс перемогу збірній України. Хавбека Вест Хема за цим показинком випереджає лише Андрій Шевченко, який наразі є тренером національної команди.

До п’ятірки кращих гравців за цим показником у збірній України також входять: Сергій Ребров (7), Сергій Назаренко (6) та Олег Гусєв (4).

Нагадаємо, збірна України перемогла Словаччину у 2-му турі Ліги Націй з рахунком 1:0

Раніше, у стартовому матчі Ліги Націй Україна на останніх хвилинах вирвала перемогу у Чехії

 

Джерело - zbirna.com.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()