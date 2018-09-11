Луческу: Туреччина сильніша за збірну Росії

Збірна Туреччини краща за російську.

Про це сказав головний тренер турків Мірча Луческу.

За словами румунського фахівця, турки добре зіграли в попередньому матчі з росіянами, але не змогли добитися результату.

"Ми дуже задоволені результатом матчу з Швецією. Це важлива перемога, але вона важлива, якщо принесе за собою наступну. Ми, як команда, краще, ніж Росія",- сказав Луческу.

Нагадаємо, збірна України перемогла Словаччину у 2-му турі Ліги Націй з рахунком 1:0.

Раніше, у стартовому матчі Ліги Націй Україна на останніх хвилинах вирвала перемогу у Чехії.

Джерело - sport-express.