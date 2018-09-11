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Стало відомо чому Террі не перейде в Спартак

Сьогодні 10:10 294 0
Стало відомо чому Террі не перейде в Спартак

З остаточним оформленням угоди по переходу в Спартак екс-захисника Челсі і збірної Англії Джона Террі виникли певні складнощі.

Про це пише англійська преса.

Ніяких питань за контрактом у 37-річного футболіста немає, медогляд в римській клініці Вілла Стюарт також пройдено успішно. Пауза ж з офіційним оголошенням про трансфер пов'язана з тим, що у Террі і його сім'ї виникли сумніви щодо доцільності переїзду в Росію на тлі численних негативних публікацій про Росію в англійській пресі.

Нагадаємо, останній рік він провів у Астон Віллі.

Раніше з'явилися чутки про те, що англійський захисник перейде в московський Спартак

Джерело - sport.ua.

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