Україну та Чехію очікують санкції через поведінку вболівальників

За інцидент під час матчу Чехія - Україна в рамках Ліги Націй будуть накладені штрафні санкції.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Дисциплінарну справу відкрито, як на Україну, так і на Чехію.

Зокрема, господарів поля звинувачують у затримці початку матчу (поєдинок перенесли на 15 хвилин через відсутність світла на стадіоні), відсутності стюардів і блокуванні виходів. Також УЄФА не омине увагою вболівальників, які вибігали на поле.

Стосовно України, УЄФА розглядатиме використання піротехніки, кидання різних предметів на поле, нанесення збитків стороні, що приймає. Отримає на горіхи і українська сторона за вболівальників, які вибігали на поле.

Справу розглянуть 27 вересня.

Нагадаємо, Україна переграла Чехію в рамках Ліги Націй.

Після гри вісьмох вболівальників затримали, а Шевченко намагався їх визволити із рук поліції.

Джерело - УЄФА.