Вацко пояснив чому збірна Словаччини сильніша за українську

Матч Ліги націй Україна-Словаччина був нічийним.

Вважає відомий український коментатор Віктор Вацко.

"Матч вийшов нічийним, але ми відзначаємо, що збірна України зіграла в своєму стилі. Проти нас грав дуже хороший суперник, який був в оптимальному складі. Збірна Словаччини складається з ряду футболістів, які грають в топ-чемпіонатах. Також варто відзначити, що суперник був краще готовий у функціональному плані. В теорії суперник краще був готовий до поєдинку, але на полі ми цього не побачили ", - заявив Вацко.

Нагадаємо, збірна України перемогла Словаччину у 2-му турі Ліги Націй з рахунком 1:0.

Раніше, у стартовому матчі Ліги Націй Україна на останніх хвилинах вирвала перемогу у Чехії.

Джерело - youtube/ Великий футбол.