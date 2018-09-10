Леоненко: Такі пенальті не дають

Матч Ліги націй Україна - Словаччина мав закінчитися нічиєю.
Про це сказав колишній нападник київського Динамо і збірної України з футболу Віктор Леоненко
"Збірна Словаччини - це найкраща команда з розбивання гри. Пенальті можна було і не давати. Мені здається, що фарт повернувся до Шевченка. Такі пенальті не дають. Гра вийшла нічийною ", - вважає Леоненко.
Нагадаємо, збірна України перемогла Словаччину у 2-му турі Ліги Націй з рахунком 1:0.
Раніше, у стартовому матчі Ліги Націй Україна на останніх хвилинах вирвала перемогу у Чехії.
Джерело - youtube/Великий футбол.